Les liens entre Elizabeth II la famille royale belge : le jour où la reine a brisé le protocole pour dire adieu au roi Baudouin Baudouin et Elizabeth II étaient de la même génération et ont eu des parcours similaires. Antoine Clevers Journaliste service Belgique



Les têtes couronnées, la mine sombre, pénètrent tour à tour, d'un pas lent, dans la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, à Bruxelles. On est le 7 août 1993, jour des funérailles du roi Baudouin. Collier de perles et large lunette ; robe, gants et chapeau noirs. On distingue la silhouette...