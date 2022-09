Le mariage de la princesse Maria-Laura de Belgique maintenu malgré le décès d'Elizabeth II

Le mariage de la princesse Maria-Laura de Belgique avec William Isvy, prévu ce samedi, est maintenu malgré le décès de la reine Elizabeth II. Un moment de prière et de réflexion sera cependant consacré à la monarque britannique pendant la célébration religieuse qui doit avoir lieu dans l’après-midi.

Âgée de 34 ans, Maria Laura est la fille aînée de la princesse Astrid et du prince Lorenz. Elle vit et travaille à Londres depuis plusieurs années. Son fiancé, William Isvy (30 ans), est né à Paris et est le fils d’une mère britannique et d’un père franco-marocain. Le futur marié a passé la majeure partie de son enfance à Londres et a étudié la finance à Montréal, au Canada. La cérémonie civile aura lieu dans la salle des mariages de l’hôtel de Ville de Bruxelles, où seule la famille proche a été conviée. La cérémonie religieuse aura, elle, lieu devant une plus large audience le même jour à 14 h 30 dans la cathédrale des Saints Michel et Gudule. Plus de 500 invités ont été conviés, dont la famille royale belge dans son ensemble.