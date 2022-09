Un cliché rare de toute la famille royale réunie

La princesse Maria Laura de Belgique et son fiancé William Isvy se sont dit oui samedi dans la capitale. Le mariage civil s'est déroulé en petit comité et sans média à l'hôtel de ville de Bruxelles, avant une grande cérémonie à la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule en présence de plus de 500 invités, dont la famille royale au grand complet.

Ensuite, tous les invités se sont retrouvés à Bozar.

Des images de l'événement ont été largement partagées mais une en particulier retient l'attention. Elle a été prise par le photographe de l'agence Belga Mathieu Golinvaux et montre l'ensemble de la famille royale réunie. Un cliché rare!

©BELGA

Ci-dessous, toutes les images de l'événement: