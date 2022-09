Koen Geens: "Notre pays n'était pas bien préparé à de tels attentats, la France l'était beaucoup plus"

La cour d'assises de Bruxelles entame lundi un procès aux allures de marathon judiciaire pour juger les dix co-auteurs présumés des attentats djihadistes qui ont fait 32 morts en 2016 dans la capitale belge.

Koen Geens était ministre de la Justice en 2016. Dans cette interview, il revient sur le déroulé de ce 22 mars et sur les conditions dans lesquelles se déroulera ce procès historique. Le député fédéral évoque également la crise énergétique actuelle et la réponse belge et européenne à celle-ci. Il a notamment estimé que "notre pays n'était pas bien préparé à de tels attentats et que la France l'était beaucoup plus."