Paul Magnette sur la crise énergétique: "Le gouvernement doit intervenir immédiatement. La situation est très grave"

"Le gouvernement doit intervenir immédiatement. La situation est très grave", explique le président des socialistes francophones. Avec la hausse des prix de l'énergie, de plus en plus de familles ont du mal à payer leurs factures. Outre un éventuel blocage des prix au niveau européen, le gouvernement fédéral doit également prendre d'urgence des mesures supplémentaires, estime Paul Magnette. Les partis de la Vivaldi doivent, selon lui, également transcender les conflits idéologiques. "Les conflits idéologiques sont importants, mais il y a urgence. Maintenant, nous devons mettre l'idéologie de côté et aider la classe ouvrière et la classe moyenne", poursuit l'intéressé.

Un milliard d'euros pourrait être récupéré avec la taxation des surprofits dégagés par le secteur de l'énergie. Ce milliard pourrait alors être utilisé "pour redonner aux gens". Concrètement, Paul Magnette songe à élargir le tarif social et évoque une sorte de "tarif moyen". "Ce tarif social protège un cinquième de la population", explique le président du PS. Mais de nombreuses familles qui traversent également des moments difficiles en sont exclues.

Une autre option sur la table est un paquet énergétique de base pour ceux qui ne bénéficient pas d'un tarif social. "Qu'il s'agisse d'un forfait de base ou d'un tarif moyen, nous devons redonner l'excédent de profits aux gens et il faut faire quelque chose maintenant pour réduire la facture", conclut Paul Magnette.