Coupe du Monde au Qatar : les cafés et restaurants pourront diffuser les matchs gratuitement

Dans l'ensemble, le mot d’ordre sera la souplesse pour cette édition 2022 de la grand messe du football. La gratuité sera en effet de mise pour le secteur de l’HORECA si l’entrée aux établissements est gratuite et l’écran tourné vers l’intérieur.

Les événements organisés de manière récurrente depuis au moins quatre ans tels que les kermesses, les fancy faires et les marchés de Noël pourront eux aussi diffuser gratuitement les matchs.

Les événements développés spécialement à l’occasion de la Coupe du Monde ne seront pas non plus soumis à un droit tarifé à conditions qu’ils attirent moins de 500 personnes. Pour les autres rassemblements, un crédit d’espace publicitaire sera réclamé.

Dans le cadre d’événements privés, un tarif propre et régressif, proportionnel à la capacité du lieu et tenant compte du match diffusé sera réclamé.

“Il y a à boire et à manger dans ces éléments. Tant mieux si la retransmission est gratuite pour l’Horeca et les match récurrents. C’est un peu plus dommage pour les événements de plus de 500 personnes mais vu la météo qu’on peut connaître dans notre pays en automne et en hiver, on peut imaginer qu’on aura pas à faire à des mobilisations importantes”, a souligné le député Maroy.

En 2018, le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles adoptait à l’unanimité une proposition de résolution réclamant l’exhonération des droits de diffusion sur les grands écrans pour les communes et les associations. Le député estime que cette gratuité est nécessaire pour soutenir “des événements populaires qui créent de la cohésion et du lien social.”