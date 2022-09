Le Bureau du parlement wallon n'a pris "aucune décision radicale" contre son greffier, visé par une plainte pour harcèlement

"Aucune décision radicale" n'a été prise par le Bureau du parlement wallon contre Frédéric Janssens, le greffier de l'institution, dans la tourmente après le dépôt d'une plainte pour harcèlement et l'ouverture d'une information judiciaire, a indiqué le président de l'assemblée, Jean-Claude Marcourt (PS), au terme d'une réunion qui aura duré près de 5 heures. "Le Bureau s'est réuni en urgence ce mardi matin pour examiner la situation et évoquer les différents points relatés par la presse. Il a ensuite entendu le greffier qui s'est expliqué et s'est engagé à fournir toutes les informations nécessaires", a expliqué M. Marcourt.

"Le Bureau, qui a constaté que certains faits dataient de la législature précédente, souhaite améliorer l'efficience et la transparence de l'assemblée. Il a aussi répété son exigence de la bonne gestion des deniers publics et sa volonté d'apaiser le climat social" en rencontrant le personnel "pour que le greffe retrouve une ambiance de travail sereine", a poursuivi le président du parlement.

"Le Bureau va poursuivre l'instruction dans les meilleurs délais, et même dès jeudi. Il ne voit pas de raison de prendre de décision radicale", a-t-il encore indiqué.

Lundi, Le Soir révélait qu'une plainte pour harcèlement a été déposée à l'auditorat du travail de Namur contre le greffier du parlement régional et contre les cinq membres du Bureau du parlement, l'organe en charge de la gestion de l'institution, à savoir le président Jean-Claude Marcourt (PS), les vice-présidents Jacqueline Galant (MR) et Manu Disabato (Ecolo) ainsi que les secrétaires Sophie Pécriaux (PS) et Sybille de Coster-Bauchau (MR).

Le quotidien faisait aussi état d'une forte augmentation des dépenses, notamment pour la nouvelle Maison des parlementaires, dont les travaux seraient passés de 10 à 20 millions d'euros, et pour la jonction piétonne qui permet aux députés de passer du parking au parlement sans devoir traverser la voie publique. Celle-ci aurait coûté au moins 2,1 millions au lieu des 700.000 euros prévus.

Ces dépassements, de même que le management du greffier avaient déjà été pointés par L'Avenir il y a quelques semaines.

"Ces chiffres ne sont pas ceux du dossier même si les dépassements de budget sont indéniables", en raison entre autres de l'inflation et de la guerre en Ukraine, a affirmé ce mardi M. Marcourt. Selon ce dernier, le Bureau n'est par ailleurs pas visé par les faits de harcèlement mais doit répondre "d'éléments techniques en tant qu'employeur".

Sur ce point, "nous n'avons pas attendu l'article d'hier/lundi pour agir. En 2021, nous avions demandé au greffier de suivre un coaching. Ca ne semble pas avoir été suffisant", a conclu le président.

Contacté par l'agence Belga, Frédéric Janssens n'a pas souhaité s'exprimer.