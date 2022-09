Parlement wallon : la plainte pour harcèlement est-elle un règlement de comptes ?

"T'es à la morgue à midi": le greffier du parlement wallon sur la sellette, une information judiciaire a été ouverte

Une plainte pour harcèlement a été déposée à l'auditorat du travail de Namur contre le greffier du parlement wallon, Frédéric Janssens, et contre les cinq membres du Bureau du parlement, l'organe en charge de la gestion de l'institution, à savoir le président Jean-Claude Marcourt (PS), les vice-présidents Jacqueline Galant (MR) et Manu Disabato (Ecolo) ainsi que les secrétaires Sophie Pécriaux (PS) et Sybille de Coster-Bauchau (MR), rapporte Le Soir lundi.