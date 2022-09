Semaine de la Mobilité : les Wallons invités à prendre en masse leur vélo lors de la Semaine de la Mobilité

Parmi eux, on retrouvera la 8e édition du Défi de la Semaine de la Mobilité ou encore le retour de l'action "Tous vélo-actifs". Il s'agira de la 10e fois que la Wallonie incitera les citoyens à pédaler via le challenge "Tous vélo-actifs". Du 16 au 22 septembre, les travailleurs sont invités à enfourcher leur deux-roues pour se rendre au travail et à encoder leur nombre de kilomètres sur le site www.veloactif.be. L'année dernière, l'action avait permis de comptabiliser 53.000 km. Pour cette dixième version, les organisateurs veulent atteindre la barre des 55.000 km.

Chaque jour de la semaine, un ou une cycliste participant au défi sera tiré au sort et pourra gagner un cadeau, de même que les entreprises. Petite nouveauté de cette année: le challenge s'ouvre également aux écoles. Celle désignée gagnante se verra remettre un bon de 2.000 euros à dépenser pour un lot en rapport avec la mobilité.

Le défi de la Semaine de la Mobilité revient également pour la huitième fois avec l'objectif d'inciter les administrations publiques, les entreprises, les représentants des travailleurs, les transporteurs de marchandises et les écoles à mener des actions originales sur le thème de la mobilité. Là aussi, des prix allant jusqu'à 2.000 euros seront offerts aux gagnants.

Cette année encore, les communes désireuses de recevoir le label "commune pédestre" et/ou le prix de la basket d'or, marquant leur volonté de devenir une référence en matière de réseau de petites voiries publiques et de mobilité alternative à la voiture, pourront s'engager auprès de l'Asbl "Tous à pied".

Plus d'une centaine d'activités seront aussi organisées un peu partout en Wallonie pour sensibiliser à une mobilité durable, tout comme le Groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens (Gracq) qui sensibilisera les automobilistes et les cyclistes à divers aspects du code de la route et de la courtoisie du 12 au 25 septembre.