Zakia Khattabi: "C'est une erreur de dire que la solution à la crise énergétique, c'est le nucléaire"

Dans cette interview, la ministre du Développement durable présente son projet de loi pour mieux informer les consommateurs sur la facilité ou non à réparer leur appareil électronique.

"C'est un indice qui se matérialisera par une couleur et donc cet indice sera construit sur base de 120 critères allant de la disponibilité de l'information, du prix des matières, des matières disponibles, etc."

Zakia Khattabi évoque également sur LN24 la crise énergétique actuelle et la réponse du gouvernement fédéral à celle-ci. Elle juge que le nucléaire n'est pas la solution à la crise.

"C'est une erreur de dire que la solution à la crise énergétique, c'est le nucléaire (...) On le voit en France, tous les parcs nucléaires tournent à fond et on est en plein dans la crise." (NDLR: Entre opérations de maintenance prévues et arrêts liés à des problèmes de corrosion, 31 réacteurs nucléaires français étaient arrêtés le lundi 5 septembre, sur un total de 56)