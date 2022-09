Accueil Actu Belgique Météo: l’automne s’installe au moins jusqu'au week-end , "quelques mauvaises journées à passer, mais le soleil reviendra la semaine prochaine" Encore de la pluie et même moins de 15 degrés annoncés ce week-end. Thibaut Van Hoof

L'automne météorologique a débuté voici deux semaines, mais on en ressent les effets que depuis quelques heures. Après une belle et chaude journée lundi, voici que le mercure ne fait que descendre et que la pluie fait son grand retour. Une bonne nouvelle par rapport à la sécheresse, mais cela veut-il dire que l'automne est là pour de bon ? Tentative de réponse avec Pascal Mormal, météorologue à l'IRM. "On est en plein dans des conditions automnales,...