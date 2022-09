Accueil Actu Belgique “Nous sommes obligés de prendre un deuxième job pour payer nos factures”: Roxane et son mari ont un acompte d’électricité de 1050 euros par mois Restaurateurs, Roxane et son mari vont fermer à midi et travailler dans le privé pour pouvoir payer leurs factures. Van Hoof Thibaut

La crise énergétique a parfois des répercussions en cascade. Prenez Roxane et son époux, les patrons du Relais de Saint Monon, à Nassogne. Ils doivent faire face à la flambée des prix aussi bien au niveau privé qu'au niveau professionnel. Et pour réussir à payer toutes les factures, remplir leur brasserie ne suffit plus. Ils ont donc décidé de reprendre chacun un job dans le privé pour travailler la journée, avant d'ouvrir leur établissement le soir. " Nous venons de remplir notre cuve au gaz de 1 200 litres pour 998 euros, et notre acompte d'électricité est passé à 1 050 € par mois. Si on ajoute tous...