Accueil Actu Belgique C’est la guerre entre Johnatan et Ryanair, qui leur réclame 750 euros d'indemnités: “Ils m’ont demandé tous les extraits de compte pour prouver que je n’ai rien reçu” Suite à un long retard, Johnatan a droit à des indemnités que Ryanair tarde à payer. Van Hoof Thibaut ©Photo News

La loi européenne concernant les retards et annulations dans l'aviation commence à être bien connue. Et l'été rythmé par les grèves et autres problèmes d'organisation a fait grimper en flèche le nombre de demandes d'indemnités, en Belgique et ailleurs en Europe. " Si vous arrivez à votre destination finale avec un retard de plus de 3 heures, vous avez droit à une indemnisation, sauf si le retard est dû à des circonstances extraordinaires. La...