Démontage des boxes au procès des attentats de Bruxelles: "C'est un arrêt extraordinaire qui va marquer l'histoire judiciaire"

"C'est un arrêt extraordinaire qui va marquer l'histoire judiciaire, parce que ça remet les choses en place", a réagi Me Michel Bouchat, conseil de Salah Abdeslam, vendredi, à la suite de l'arrêt qui ordonne le démontage des boxes des accusés, dans le procès des attentats à Bruxelles. "C'est un arrêt qui fait référence à la jurisprudence qui doit être appliquée mais c'est aussi un arrêt qui est très concret, et la conclusion c'est de dire qu'il faut que ce procès pénal doit se dérouler dans des conditions normales. C'est-à-dire permettre aux accusés de participer aux débats, supprimer l'isolement humain, sonore, visuel... Que ces cages de verre ne permettent pas. C'est aussi permettre aux accusés de pouvoir s'entretenir avec leurs défenseurs", a déclaré Me Bouchat.

Concernant la présence de son client aux prochaines audiences, l'avocat a répondu: "on verra, l'arrêt d'aujourd'hui ouvre en tout cas la porte à un procès serein et c'est fondamental. Il marque aussi une confiance totale aux policiers qui assurent la sécurité. J'imagine que les travaux seront maintenant réalisés par l'Exécutif. Si la situation devait perdurer, il y aurait alors violation du principe de droit à un procès équitable".