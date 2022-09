Accueil Actu Belgique Même les fournisseurs d’énergie sont victimes de la crise: "25% de nos plans de paiement sont impayés" Entre la hausse des coûts de fonctionnement et les factures impayées, les fournisseurs souffrent. Tous comme les Belges dont l’acompte explose. Van Hoof Thibaut

Il y a un an, Mega était pointé du doigt par une bonne partie de ses clients, en étant un des premiers fournisseurs à augmenter ses prix. Si rien ne laissait présager une telle explosion, les premiers signes de la crise étaient pourtant là. En février, le CEO Thomas Coune rappelait que la situation n'était pas rose non plus pour les fournisseurs, et qu'ils jouaient "le rôle de banque pour l'État". "La crise est une crise pour les fournisseurs aussi bien...