Prix de l'énergie: "Nous avons encore deux semaines avant que des drames ne se produisent"

"1195€, c’est deux fois mon loyer", "J’ai éteint ma chaudière car on me demande 1120€ par mois", "Le CPAS ne peut rien faire": la facture de Clara, Marjorie et Jonathan a explosé

Clara, Marjorie et Jonathan ont subi une augmentation importante sur leurs factures d'énergie ces derniers mois. Et ils sont loin d'être les seuls. Témoignages.