La crise énergétique est déjà difficile à vivre pour beaucoup de Belges, mais quand on a en plus déjà souffert des inondations, cela commence à faire beaucoup.

Sinistrée lors des inondations, Delphine doit payer 2691€ à cause d’un déshumidificateur: "Et je n’ai même pas pu habiter chez moi"

Delphine, elle, vit un mélange des deux ! Elle a vu sa facture d'électricité augmenter drastiquement suite aux travaux effectués dans sa maison touchée par les inondations. "J'ai été sinistrée en juillet 2021 (2,40 mètres d'eau), et je n'ai pas habité chez moi pendant un an afin de reconstruire mon habitation, raconte-t-elle. De retour en juin 2022, j'avais continué à payer mes mensualités complètes pendant mon absence. Il y a un mois, j'ai effectué une demande de tarif social via la cellule inondation, voici la facture de clôture que je reçois pour la période de janvier 2022 à août 2022 : 2 691 € ! Pour seulement huit mois… en n'ayant pas habité chez moi, selon mon fournisseur, c'est le déshumidificateur qui a consommé autant…"