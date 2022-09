Météo: un dimanche sous la pluie, avant le retour progressif d'un temps sec

Ce dimanche matin, les averses concerneront surtout le nord du pays et l'Ardenne.

L'après-midi, de nouvelles pluies ou averses descendront de la mer du Nord et traverseront le pays du nord au sud, prévoit l'Institut royal météorologique. L'activité pluvieuse sera moins marquée dans les régions proches de la France. Les maxima varieront entre 11 et 16 degrés en allant des hauts plateaux de l'Ardenne vers le littoral. Le vent d'ouest à nord-ouest se renforcera pour devenir modéré à parfois assez fort d'ouest à nord-ouest, le long du littoral parfois fort de nord-ouest avec des pointes de 60 km/h.

La nuit prochaine, les averses se feront moins nombreuses et les éclaircies s'élargiront temporairement. Des bancs de nuages bas se reformeront ensuite et pourront parfois réduire la visibilité en Ardenne. Les minima varieront entre 5 degrés en haute Ardenne, 8 à 10 degrés sur le centre et l'ouest du pays, et 14 degrés en bord de mer. Le vent sera faible à modéré, le long du littoral encore temporairement assez fort.

Lundi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, la nébulosité sera variable et quelques averses isolées pourront encore se reformer en cours de journée. Les maxima varieront entre 12 à 14 degrés en Ardenne et entre 15 et 17 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré.

Mardi, le ciel sera partiellement puis parfois très nuageux avec possibilité de quelques faibles pluies en cours de journée. Les maxima varieront entre 12 et 17 degrés.

Mercredi, le temps sera calme avec des brumes et brouillards matinaux. En journée, le temps sera généralement sec avec des périodes nuageuses et quelques éclaircies. Les maxima varieront entre 13 et 18 degrés.

Jeudi et vendredi, le ciel sera plus ensoleillé et les températures gagneront quelques degrés.