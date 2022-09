Certains automobilistes vont devoir changer leurs habitudes avec la "bande centrale" et faire de la place aux cyclistes

Voilà un changement qui risque de bouleverser un peu la vie des usagers de la route. En effet, à partir de ce 1er octobre, le code de la route belge va faire de la place à "la voie du milieu" annonce le Nieuwsblad. Sur les chaussées où la place manque pour une piste cyclable, les automobilistes pourront désormais partager une seule et même voie sur ces routes. Tandis que les usagers dits "faibles" auront leur propre voie à gauche et à droite.

Lorsque les cyclistes ou autres seront sur la droite, les autres usagers devront prendre cette "bande centrale". Lorsque deux voitures se rencontreront, elles pourront alors emprunter la piste cyclable. Actuellement, ce projet concept est dans une phase test du côté de Hasselt. Le Nieuwsblad annonce que les résultats sont mitigés pour le moment. "Les cyclistes semblent prendre un peu moins de place que sur les routes où il n'y a pas d'indication. Et les automobilistes les dépassent plus vite. Cela a contredit nos attentes et n'est bien sûr pas une évolution aussi positive", a expliqué Wout Baert, de Fietsberaad Vlaanderen.