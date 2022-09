Accueil Actu Belgique Explosion des coûts: sorties et voyages scolaires en danger! La crise énergétique pousse des écoles à rogner sur les sorties en tous genres. Maïli Bernaerts ©AFP

En ces temps de crise, l'organisation de voyages coûteux risque de mettre à mal les finances de nombreux parents, d'autant plus que l'inflation n'épargne pas non plus ce domaine. Pour faire face, des écoles réfléchissent aux moyens à mettre en place pour limiter les coûts des voyages et des sorties culturels pour les familles. "On a l'habitude d'organiser des sorties à la maison de la culture d'Arlon mais on nous a informés que l'aller-retour en bus coûterait 250 euros...