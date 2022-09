Huguette, une octogénaire bruxellois, grande fan de la royauté: "Savoir qu’après cette cérémonie, on ne la verra plus, ça fait quelque chose"

"Un enterrement pareil, c'est un événement historique. Des hommages pareils, avec un faste propre à l'Angleterre, ça ne se voit pas tous les jours. Et puis la reine avait tout préparé. Elle savait précisément ce qu'elle voulait comme cérémonie. 70 ans de règne ce n'est pas rien donc la fin ne s'improvise pas non plus", commente l'octogénaire bruxelloise, qui ne cache pas son admiration pour la défunte monarque. "J'ai beaucoup d'estime pour elle. Son décès m'a fait de la peine et je ne suis pas la seule. C'est une page d'histoire qui se tourne et ça ne peut pas laisser indifférent. Savoir qu'après cette cérémonie, on ne la verra plus, ça fait quelque chose".

Huguette n'est pas très optimiste à propos de la relève. "Charles est beaucoup plus nerveux que sa mère. On l'a vu se mettre en colère à cause d'un stylo. La reine n'aurait jamais fait ça, elle aurait simplement demandé un autre bic et n'aurait pas fait un scandale. Bon, c'est vrai que ça doit être un moment stressant pour lui et que ce n'est pas facile de perdre sa maman mais quand même..."