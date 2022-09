Accueil Actu Belgique Pénurie, crise, digitalisation... Ces facteurs qui mettent en péril les professions libérales Pénurie, crise, digitalisation : une étude du SNI met en lumière une série de problèmes. Thibaut Van Hoof ©BELGAIMAGE

Cette semaine marque la "Semaine des professions libérales". L'occasion de faire le point sur toute une série de métiers qui doivent composer entre pénurie, manque de relève, digitalisation et crise énergétique. Une étude a ainsi été menée auprès de 300 indépendants par le SNI et l'Unplib (L'Union nationale des professions libérales et intellectuelles de Belgique, NdlR). Premier problème : l'absence de relève pour l'ensemble des métiers. "57...