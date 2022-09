Plus de 60% des Belges craignent de ne pas pouvoir payer leurs factures d'énergie, en particulier les Wallons

Quelque 64% des Belges redoutent de ne pas arriver à payer leurs factures d'énergie, selon le Grand Baromètre Le Soir-RTL-Ipsos relayé par le quotidien lundi. C'est au sud du pays que cette peur est la plus prégnante puisque 73% des Wallons vivent dans cette crainte (pour 59% des Flamands et 70% des Bruxellois). Face à cette flambée des prix et la peur de ne pouvoir y faire financièrement face, une majorité de Belges disent toutefois avoir modifié certains comportements. Près de huit personnes interrogées sur dix disent ainsi utiliser "moins d'électricité, de gaz, d'eau ou de combustible de chauffage".

L'impact des prix élevés de l'énergie se répercute aussi sur d'autres compartiments de la vie. Sans doute jugés moins essentiels, les loisirs trinquent ainsi, comme l'épargne. Selon le sondage, plus de 40% des personnes interrogées disent qu'elles ont dû "puiser dans leurs économies" ou emprunter pour faire face aux dépenses énergétiques imprévues.

Enfin, un Belge sur trois - mais quatre sur dix du côté bruxellois et wallon - avoue que la hausse des prix de l'énergie l'a poussé à rogner sur ses dépenses en soins de santé.

A noter que l'enquête pour ce Grand Baromètre a été réalisée avant les annonces de nouvelles aides formulées en fin de semaine dernière.