La société Moulinsart change de nom et devient Tintinimaginatio

La société Moulinsart, qui exploite les droits dérivés de l’œuvre du dessinateur belge Hergé, créateur du personnage de Tintin, a été rebaptisée Tintinimaginatio, indique l’entreprise dans un communiqué diffusé mardi.

"Nous voulions ramener le mot Tintin dans l'appellation de l'activité d'exploitation, de gestion, de commercialisation, car c'est un nom iconique qui a l'immense avantage d'être beaucoup plus reconnu au niveau international", explique la société. Par ailleurs, cette nouvelle appellation traduit "les perspectives nouvelles d'ouverture vers le monde virtuel, le monde imaginaire, l'imagination. On y retrouve à la fois les idées d'image et d'imaginaire, qui sont deux des principaux fondements de l'univers d'Hergé", poursuit le communiqué.

A la suite du décès d’Hergé le 3 mars 1983, une organisation se met en place pour gérer l’œuvre de l’artiste, à l’initiative de Fanny Vlamynck, la veuve du dessinateur et légataire universelle. En décembre 1986, la société B.I.L, chargée de l’exploitation des droits d’auteurs et de la commercialisation des produits dérivés, est créée. En 1990, B.I.L change d’appellation et devient Moulinsart. En septembre 2022, c’est donc au tour de la société Moulinsart d’être rebaptisée.

Georges Remi, mieux connu sous le nom d’Hergé, aurait célébré son 115e anniversaire le 22 mai dernier.