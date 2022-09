Après des négociations, la CGSP suspend son préavis de grève à la RTBF

Le syndicat indique avoir reçu la garantie des autorités de rechercher, dans le cadre du contrat de gestion, des solutions pour le problème des pensions des contractuels. Lundi, le syndicat socialiste avait appelé le personnel de la RTBF à arrêter le travail du 23 au 27 septembre afin de dénoncer "l'extinction du statut". Il dénonçait une "discrimination dans l'accès à la pension" entre les personnes statutaires et contractuelles. Les représentants du personnel déplorent que plus aucune nomination n'ait eu lieu depuis 25 ans, ce qui porte à conséquence sur la pension accordée en fin de carrière. La pension des fonctionnaires est ainsi plus valorisée que celle des salariés. Or, depuis 25 ans, les personnes contractuelles