Accueil Actu Belgique Légaliser et réguler le cannabis puis considérer de le faire avec "toutes les autres sortes de drogues" : la posture d'une échevine socialiste d'Anvers fait bondir la NVA Numéro 1 de Vooruit à Anvers, Jinnih Beels adopte une posture légalisatrice… fondamentalement différente du partenaire de coalition NVA. Ro.Ma. ©Belga

Voilà une thématique qui défraie la chronique anversoise, et laisse apparaître des lignes de fracture au sein de la majorité de la plus grande commune du pays. Ces derniers jours, la NVA et Vooruit ont vertement marqué leur désaccord au sujet de la légalisation des drogues. Question ô combien sensible et symbolique dans la métropole qui connaît,...