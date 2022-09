Evaluation des enseignants: mécontents, les profs vont descendre dans la rue

Le mardi 27 septembre, jour de la fête de la Communauté française, des enseignants prendront part à une action devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à partir de 11 heures. "Cette mobilisation précédera la manifestation d'ores et déjà programmée dans les rues de Namur le jeudi 13 octobre prochain", indique le front commun syndical de l'enseignement.

Le président de la CSC-Enseignement Roland Lahaye s'attend à y voir entre 500 et 1 000 enseignants. La manifestation programmée à Namur devrait quant à elle en rassembler beaucoup plus. Les syndicats entendent ainsi faire entendre leur colère et leur insatisfaction à propos de quatre dossiers : la taille des classes, l'évaluation des enseignants, l'avenir de l'enseignant qualifiant et la surcharge administrative subie par les enseignants. "On a eu une réunion avec le cabinet de la ministre concernant la taille des classes où on nous a expliqué la volonté de trouver des pistes tout en nous disant qu'on resterait à budget constant. Une nouvelle réunion est prévue jeudi mais nous ne pouvons évidemment nous satisfaire de ça", explique Roland Lahaye.

Sur la question de l’évaluation des enseignants, le front syndical réclame un renforcement des recours possibles. En octobre dernier déjà, les syndicats avaient fait savoir que le projet d’évaluation des enseignants, tel qu’il avait été présenté par la ministre représentait une ligne rouge à ne pas franchir. Ceux-ci estiment en effet que les procédures actuelles sont déjà assez efficaces et qu’une réforme risquerait d’impacter les pratiques pédagogiques innovantes. Un nouveau projet de réforme devrait leur être présenté d’ici la fin de l’année civile.