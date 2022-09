Six organisations actives contre le cancer créent le Belgian Cancer Research Consortium

Une telle alliance constitue une première en Belgique et permettra l'optimisation du travail et le renforcement de la collaboration stratégique entre chercheurs et organisations.

Le Fonds Anticancer, la Fondation contre le Cancer, le Fonds de la Recherche Scientifique, Research Foundation Flanders, Kom op tegen Kanker et la Fondation Roi Baudouin sont à l'initiative de ce projet unique en Belgique comportant plusieurs objectifs.

Ce partenariat permettra de créer un réseau et de favoriser une plus grande collaboration dans la recherche sur le cancer, d'avoir une meilleure vue d'ensemble des financements à l'échelle de la Belgique afin d'en accroître l'impact, d'utiliser de manière plus efficace les différents financements et de contribuer au rayonnement international de la recherche et des chercheurs belges.

Le Belgian Cancer Research Consortium intègrera l'International Cancer Research Partnership (ICRP), un réseau mondial de 32 partenaires et de 156 organisations de financement de la recherche sur le cancer qui travaillent de concert pour améliorer la collaboration au niveau mondial. "L'adhésion à l'ICRP donnera à la recherche et aux chercheurs belges une plus grande visibilité au-delà des frontières", assure la Fondation Roi Baudouin.

La Fondation souligne que ce nouveau consortium sera ouvert aux collaborations avec d'autres organisations, que ce soit en Belgique ou à l'étranger.

"Dans un premier temps, le consortium échangera des données sur la recherche financée par toutes les organisations participantes et il rendra ces données accessibles aux chercheurs, aux patients et organisations de patients, et autres financeurs de la recherche sur le cancer, via la plateforme ICRP", conclut la Fondation Roi Baudouin.