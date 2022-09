Le mauvais temps va continuer en Belgique dans les prochains jours

La semaine à venir sera marquée par un temps maussade, parfois venteux et frais avec pluies régulières, annonce l'Institut royal météorologique dans son bulletin matinal.

Dimanche matin, le temps sera sec avec de larges éclaircies sur la plupart des régions, excepté au littoral où l'on retrouvera des averses. Au fil des heures, la nébulosité deviendra cependant variable avec des averses en provenance de la Côte. Les maxima varieront entre 12 et 14 degrés en Ardenne et autour de 16 degrés ailleurs.

Dans le courant de la nuit, le ciel s'ennuagera depuis le nord-ouest à l'approche d'une zone de pluie active pour lundi. Quelques gouttes seront déjà possibles à la mer à l'aube. Quelques brumes et bancs de brouillards locaux pourront par ailleurs se former en Haute Ardenne.

Lundi, des précipitations parfois soutenues s'abattront sur la Belgique. En soirée et durant la nuit, la région côtière devra composer avec des averses parfois intenses et pouvant être ponctuées de coups de tonnerre. Des rafales pouvant atteindre jusqu'à 55 km/h.

Mardi, le temps restera très nuageux et instable avec des averses répandues, pouvant être localement intenses et ponctuées de coups de tonnerre. Il fera très frais pour la saison avec des maxima de 7 à 10 degrés en Ardenne et de 10 à 13 degrés ailleurs.

Le ciel sera toujours changeant mercredi et jeudi, avec des averses intenses. Les maxima resteront sous les normales de saison avec des valeurs de 7 à 10 degrés en Ardenne et de 9 à 13 degrés ailleurs.

Vendredi, de belles éclaircies alterneront avec des champs nuageux, parfois porteurs d'averses par endroits. Le thermomètre remontera pour atteindre environ 16 degrés dans le centre, avant de faire place à une nouvelle zone de pluie active samedi.