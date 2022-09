Près de 1.600 personnes marchent pour les réfugiés à Anvers

Ensemble, elles ont récolté plus de 300.000 euros, a précisé l'association flamande Vluchtelingenwerk Vlaanderen, qui organise la marche. L'événement se tient pour la première fois à Anvers. Quelque 600 personnes ont pris le départ tôt le matin pour parcourir la plus longue distance, soit 40 km. Elles seront suivies par les participants aux 20 et 10 km.

L'objectif, outre la récolte de dons, est de lancer un signal de solidarité envers les personnes fuyant leur pays. "Estimées à plus de 100 millions, elles sont aujourd'hui plus nombreuses que jamais et espèrent le soutien et l'hospitalité des autres pays", a souligné la directrice de l'association, Tine Claus.

En Belgique, l'accueil des personnes migrantes "continue de se détériorer, après un an de crise", regrette-t-elle. "L'accès à l'accueil et le droit d'asile a été refusé à des milliers de personnes l'an dernier, c'est particulièrement alarmant. Nos gouvernements peuvent remédier à cette situation s'ils collaborent", poursuit Mme Claus. "L'accueil d'urgence est une priorité pour sortir ces gens de la rue."

L'association Vluchtelingenwerk Vlaanderen offre une première ligne d'accueil pour les migrants, ainsi que des conseils juridiques et des formations.