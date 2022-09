Un accident de voiture mystérieux en Flandre: deux parents, tués sur le coup, laissent deux enfants orphelins

Wim (37 ans) et Joyce (36 ans) ont perdu la vie ce week-end suite à un accident de voiture mystérieux.

Drame en Flandre. Les médias flamands expliquent ce matin que Wim et Joyce ont perdu la vie alors qu'ils revenaient du mariage d'un couple d'amis à quatre kilomètres de leur domicile.

Ils se sont assis vers trois heures du matin sur la banquette arrière d'une Porsche Panamera, conduite par l'un de leurs amis. Et puis, à 100 mètres de leur maison, pour des raisons qui doivent encore être déterminées, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule. Il a roulé tout droit sur un rond point et la voiture s'est retournée. Le véhicule a terminé sa course sur le toit, dans le parking d'un centre équestre.

Alerté par le bruit, un voisin est sorti de chez lui. Dans un premier temps, celui-ci n'a rien vu. Puis il s'est dirigé vers le manège où une personne appelait à l'aide. "J'ai entendu quelqu'un appeler à l'aide à travers les buissons et je suis allé voir là-bas. J'ai vu une femme allongée et immobile sur le sol du parking. Un homme plein de sang a rampé hors de l'épave. Il était clair que tout le monde avait besoin de soins immédiats", indique le témoin.

C'était trop tard pour Wim et Joyce, décédés sur le coup. Ils laissent derrière eux deux jeunes enfants, deux filles âgées de 9 et 6 ans. Les autres passagers, des amis d'enfance de Wim et Joyce, étaient gravement blessés.

Les grand-parents des enfants ont pris la parole dans la presse néerlandophone. "Vous pensez que cela ne vous arrivera jamais, mais tout à coup, vous avez tous les deux perdu des enfants. C'est le plus grand drame que nous puissions imaginer. Nos petites-filles pensent que maman et papa font un long voyage. Pour eux, ce drame est encore trop abstrait", expliquent les parents de Joyce, Dirk Van Roosbroeck (61 ans) et Suzy Vetters (61 ans).

Selon la presse, le conducteur de la voiture était BOB. Il n'avait rien consommé. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.