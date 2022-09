Accueil Actu Belgique Covid-19: Face à la hausse des chiffres et à l'inquiétude des experts, comment évolue l'administration du booster automnal à Bruxelles et en Wallonie ? Dès ce lundi 1er octobre, la région bruxelloise ouvre la vaccination anti-covid à l'ensemble de sa population. Dans la capitale comme en Wallonie, la campagne automnale devrait durer entre deux et trois mois. État des lieux de l’avancée de cette campagne qui a débuté depuis un peu plus de deux semaines en Belgique. Ludovic Jimenez Journaliste service Belgique - Société



La campagne de vaccination pour la quatrième dose de vaccin anti-Covid a démarré le 12 septembre dernier en Belgique. Mais cette semaine est cruciale pour être suffisamment à l'abri dans les semaines à venir sachant que le pic de la prochaine vague est prévu entre mi-octobre et début novembre d'après les modèles des autorités. "Pour le moment, on parle de booster automnal et si on veut être protégé pour la mi-octobre, c'est dès maintenant qu'il faut le recevoir", rapporte France Dammel, porte-parole de la Commission communautaire commune (Cocom).



D'ailleurs, le nombre de nouvelles contaminations...