7 nocturnes et deux semaines complètes: Halloween sera historique à Walibi cette année, voici le programme complet

Le nouveau calendrier scolaire ne fait pas que des heureux, mais est une bonne nouvelle pour toute une série d'acteurs du secteur touristique. C'est le cas de Walibi, qui va en profiter pour offrir à ses visiteurs un Halloween jamais vu. Le parc nous a envoyé en exclusivité son programme. " Du 22 octobre au 6 novembre, préparez-vous à une véritable descente aux enfers lors du plus grand événement Halloween de Belgique , promet Walibi. Pour la première fois, l'événement s'étend sur deux semaines complètes, soit 16 jours d'ouverture où vos nerfs seront mis à rude épreuve. En plus d'une offre à glacer le sang pour les grands amateurs de l'horreur, les familles avec enfants pourront également profiter d'un moment halloweenesque convivial en journée. "

En quelques chiffres, Walibi sort les grands moyens, avec 8 tonnes de citrouilles, 2 500 ballots de paille et 3 000 pieds de maïs dans ses allées. En outre, " l'équipe Halloween ne compte pas moins de 400 personnes : 350 figurants, 45 maquilleurs et maquilleuses, 8 costumiers et costumières, ainsi qu'une dizaine de 'scare trainers' (metteurs en scène) ".

En pratique, les festivités d'Halloween s'étendent donc du 22 octobre au 6 novembre, le parc sera ouvert en général de 14 h à 18 h, avec 7 nocturnes jusqu'à 22 h, les 22, 29, 30 et 31 octobre et 1er, 4 et 5 novembre 2022. Deux grandes nouveautés feront leur apparition au programme de Walibi, à commencer par la maison hantée "The Forgotten", qui veut plonger les visiteurs dans des " bois profonds, sombres dans lesquels vous vous perdez lorsque vous faites des cauchemars et que vous vous réveillez en hurlant. " Pour les enfants ou les plus peureux, le spectacle "The Freaks" fera l'affaire, avec une ambiance " rock'n'roll et des acrobaties incroyables ".

En plus de cela, 3 zones immersives (Rebellion Land, Last Shelter et Psycho Circus), 4 maisons hantées impitoyables (The Forgotten, Nagulai, The Curse of Amun et Mine Blast) et 2 expériences " à couper le souffle " (The Bar'hell et Freaky Pizza Buffet) sont prévues.

Au niveau des tarifs, on a déjà évoqué l’augmentation des prix pour la saison 2023. Et cela commencera déjà à Halloween, avec un ticket qui commence à 45 € pour un adulte et à 40 € pour un enfant, hors nocturne. Pour profiter des activités en soirée, il faudra alors compter 48 € et 43 €. En outre, les tickets pour le 31 octobre et le 1er novembre coûteront 50 € ou 48 €. Pour profiter d’une réduction, il faudra réserver des entrées pour un groupe entre 6 et 19 personnes (35 € l’entrée sans nocturne) ou réserver les préventes sur le site internet du parc (5 € de réduction).