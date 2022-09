Yves Van Laethem, chroniqueur dans "Il faut qu'on parle" sur LN24: "Cette crise risque d'être plus forte et plus incertaine encore que le Covid"

Chaque jour, entre 17h et 18h sur LN24, Maxime Binet anime le (parfois vif) débat sur LN24, dans l'émission "Il faut qu'on parle". Au programme de l'émission : des sujets de société, qui font débat, et sont également traités sur DH.be.

Ce mercredi, Maxime Binet avait autour de sa table Jean-Marc Ghéraille, rédacteur en chef de La DH-Les Sports+ et l'infectiologue Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid. Lors d'un débat en écho aux énormes difficultés des petits commerçants, face à la crise du pouvoir d'achat et l'explosion des prix de la facture d'énergie, à qui La DH a donné la parole ce matin, Yves Van Laethem a notamment expliqué qu'il craignait que "cette crise risque d'être plus forte et plus incertaine encore que le Covid".