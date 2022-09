"Aidez-nous face au coût de l'énergie!": le cri d'alarme des boulangers belges

"On veut survivre!"

A la veille d'une réunion de l'UE consacrée à la crise de l'énergie, des boulangers belges s'alarment de l'envolée des factures de gaz de d'électricité et appellent à l'aide.

A Vencimont, sur la commune de Gedinne (sud de la Belgique), la situation d'un couple de boulangers prêts à fermer leur commerce en raison de "factures d'électricité impayables" a fait les gros titres des médias nationaux et suscité un élan de solidarité.

Tout est parti de la réception d'un courrier du fournisseur d'électricité suggérant à Bertrand et Pascale Dumont de régler désormais un acompte mensuel de 11.836 euros, au lieu de 1.860 jusqu'à présent.

"C'est tout à fait impossible à payer, si on calcule sur une année, ça coûte le prix d'une maison!", s'insurge la commerçante, en montrant les rayons vides de sa boulangerie-pâtisserie, installée en coeur de village dans une bâtisse en pierres grises typique des Ardennes.

Pour les Dumont, la décision a été vite prise: ils ont mis à l'arrêt leurs fours électriques et ne fabriquent plus de pain depuis le week-end dernier.

Un compromis est toutefois à l'étude avec le fournisseur, selon eux, et l'espoir de relancer les fours n'a pas disparu.

Mais "à part un blocage des prix, je ne vois comment on va pouvoir s'en sortir", explique Pascale Dumont à l'AFPTV, se disant en attente de solutions "gouvernementales et européennes".

Cette semaine, la Belgique s'est associée à 14 autres pays de l'UE pour exiger de la Commission européenne un plafonnement des prix de gros du gaz naturel (l'électricité est bonne partie produite par des centrales à gaz, ndlr). Ce sujet sera au coeur d'une réunion vendredi à Bruxelles des ministres de l'Energie de l'UE.

"On nous promène depuis février"

"On attend des décisions au niveau de l'Europe car ici (en Belgique, ndlr), on nous promène depuis février" et l'invasion russe de l'Ukraine, l'élément déclencheur de l'envolée des prix, grince Albert Denoncin, président de la fédération francophone de la boulangerie.

Selon lui, "dix, quinze, peut-être vingt" boulangeries ont déjà décidé de mettre la clé sous la porte en Belgique francophone à cause du "triplement" des prix de l'électricité.

Et c'est peut-être sous-estimer le phénomène car "très peu de boulangers en font la publicité, quelque part pour eux c'est un échec, leur honneur est mis en cause", ajoute le responsable, dont l'organisation fédère environ un millier de professionnels.

Dans ce secteur, où fours, réfrigérateurs et congélateurs sont des équipements essentiels, l'envolée des prix de l'énergie est venue s'ajouter à une hausse du coût des matières premières (farine, huile, beurre).

Et les clients ont tendance à "se serrer la ceinture", étant eux-mêmes en difficulté, relève Arnaud Szalies, qui exploite deux boulangeries artisanales dans le Brabant wallon, au sud de Bruxelles.

"L'argent ne rentre pas et on nous demande de payer plus, où va-t-on, que veut-on, la mort de la boulangerie artisanale belge?", tonne le commerçant en tablier blanc, qui dit travailler 18 heures par jour.

Celui qui vante son titre de "champion d'Europe de pâtisserie" n'envisage pas encore de cesser son activité. "Je fais tout pour ne pas en arriver là", dit-il.

Mais "aidez-nous ! Sinon bientôt les gens ne mangeront plus que de l'industriel, des pains réchauffés sortis de cartons".