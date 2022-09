Bpost va installer des distributeurs de colis dans 70 nouvelles gares dans les 6 mois à venir

Depuis quelques années, et surtout depuis la crise sanitaire, l'e-commerce a explosé en Belgique, et avec lui le nombre de colis envoyés et distribués. Bpost doit donc étendre son offre et ses solutions de collecte et dépôt régulièrement. Il y a quelques mois, une collaboration était signée avec la SNCB pour installer des distributeurs automatiques de colis dans les gares. 33 gares étaient ainsi équipées, un chiffre qui va grimper prochainement. "Parmi les différents types de Points d'enlèvement de bpost, ce sont les Distributeurs de colis qui ont le plus le vent en poupe. Une récente étude de marché menée par bpost le confirme : les Distributeurs de colis sont de fait particulièrement simples d'utilisation, toujours accessibles et ils représentent en outre le choix le plus écologique", annonce Laura Cerrada Crespo, porte-parole de Bpost, qui donne aussi des détails sur la collaboration avec les chemins de fer. "La SNCB a publié une consultation de marché pour étendre le service de distribution de colis dans ses gares et bpost l'a remporté : bpost renforce ainsi sa collaboration avec la SNCB pour les 5 prochaines années. À l'heure actuelle, 33 gares sont déjà équipées de Distributeurs de colis de bpost. Dans les 6 prochains mois, 70 nouveaux emplacements vont être ajoutés. Les gares retenues l'ont été en tenant compte de différents paramètres, comme le nombre de voyageurs, la densité du réseau de bpost dans leurs environs et bien entendu aussi les besoins des clients."

De quoi rendre la vie des milliers de navetteurs plus facile, même si cela ne réglera pas la problématique des retards, évidemment. "Les gares ont considérablement évolué ces dernières années : on y vient non seulement pour prendre le train, mais également parce qu'elles constituent un environnement agréable doté de commerces et de services. Les Distributeurs de colis sont un complément intéressant aux services proposés dans les gares. Ce service supplémentaire fait aussi écho au souhait des voyageurs qui optent pour des solutions écologiques, en premier lieu en se déplaçant en train. Dans certaines gares, les Distributeurs de colis seront dotés d'un système autonome (sans raccordement électrique), ce qui renforce encore le côté durable", indique encore Bpost.

La durabilité est donc également évoquée pour renforcer cette collaboration. "Du côté de bpost, le réseau est régulièrement étoffé. La présence de l'entreprise dans les gares est un choix logique, qui cadre avec la mission de bpost : privilégier les livraisons les plus écologiques qui soient en encourageant le client final à privilégier un Point d'enlèvement pour ses colis. En effet, retirer un paquet dans une gare SNCB, en route vers le travail/le domicile, réduit jusqu'à 90 % les émissions de CO2. Les gares sont des lieux très appréciés des voyageurs qui n'ont pas toujours la possibilité de se rendre dans un autre Point d'enlèvement bpost. De plus, ces Distributeurs automatiques sont accessibles 24h/24, 7 jours sur 7."

Pour rappel, Bpost a commencé à installer les premiers Distributeurs de colis accessibles au public en Belgique en 2011. Aujourd'hui, plus de 600 Distributeurs de colis sont répartis dans toute la Belgique. "Ils font partie intégrante du réseau de Points d'enlèvement le plus dense du pays, avec 2 600 points (en combinaison avec les bureaux de poste, les Points Poste et les Points Colis)."