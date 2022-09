Covid : les centres de vaccination wallons accessibles sans rendez-vous dès lundi

Deux semaines après le lancement de sa campagne automnale de (re)vaccination contre le covid-19 et l'envoi de l'ensemble des invitations au public cible - les personnes de 50 ans et plus, les immunodéprimés et le personnel d'aide et de soins -, la Wallonie va à nouveau permettre la vaccination sans rendez-vous dans ses centres, annonce vendredi la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale.