Ludivine Dedonder: "Le service militaire n'est ni à l'ordre du jour aujourd'hui ni sur la table"

"Nous suivons de près les développements internationaux concernant la Russie, et nous devons nous engager pleinement dans la voie de la désescalade pour éviter que la situation ne s'aggrave", a ajouté la ministre de la Défense.

Vendredi, l'amiral Michel Hofman, patron de la Défense, s'était montré favorable à la réintroduction du service militaire. "Il faut mener la réflexion vu la situation. On peut reprendre les arguments qui ont conduit à la suspension et se demander si on ne pourrait pas réintroduire le service militaire. Car il y a un besoin éventuel de devoir se défendre sur le territoire de l'Otan ou le territoire de l'Europe qui pourrait justifier le besoin de rappeler des gens. Cela aurait du sens. Un service militaire obligatoire permet aussi de créer un lien entre l'armée et la nation et une adhésion autour de la défense", avait-il déclaré à la RTBF.