Budget wallon: "Tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout, il n'y a d'accord sur rien"

"Le week-end a été intense en réunions. Mais tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout, il n'y a d'accord sur rien. Il serait dès lors imprudent d'annoncer aujourd'hui des choses qui ne seraient finalement pas concrétisées", a-t-il toutefois ajouté. "Nous sommes pleinement conscients du contexte et des enjeux. Aujourd'hui, le temps est au travail afin de donner aux ménages et aux entreprises le budget le plus en phase possible avec leurs attentes et avec nos capacités", a conclu le ministre Dolimont.



Le conclave budgétaire wallon a débuté en début de semaine passée par des travaux préparatoires techniques. Marqué notamment par la crise énergétique, il doit permettre de dégager des moyens pour soutenir la population tout en tentant de garder les finances publiques sous contrôle, quitte à couper dans le plan de relance régional.