Jean-Marc Nollet (Ecolo), invité de la matinale LN24 : "Certains aiment prendre des risques avec la sécurité des Belges, ce n'est pas notre cas"

Dimanche, la ministre fédérale de l'Energie a déposé une proposition pour une taxe sur les surprofits des entreprises énergétiques. Cette taxe pourrait rapporter plus de 4 milliards sur les exercices 2022-2023.

Au micro de Martin Buxant, Jean-Marc Nollet a commenté cette proposition : "La ministre de l'Énergie Van der Straeten n'a pas traîné puisque vendredi, elle a obtenu des premières avancées au niveau européen. Et dès dimanche, elle déposait en effet sur la table du gouvernement sa proposition qui vise à récolter l'ensemble des surprofits des profits de guerre. Soyons bien claire personne, aucune entreprise ne peut se faire de l'argent sur le dos de la guerre et en profitant des consommateurs qui doivent payer de plus en plus cher la facture. Aujourd'hui, il y a sur la table quelque chose de très solide, de très fort, qui devrait être alors redistribué à l'ensemble des consommateurs concernés."