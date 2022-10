Sofie et Kevin ne s'attendaient pas à ça en rentrant à leur domicile après leur mariage: "La façade de notre maison était remplie de casiers de bières"

Le mariage civil de Sofie et Kevin a déjà eu lieu en 2019, mais en raison de la crise sanitaire, il a fallu attendre samedi soir avant que le couple ne puissent faire la fête avec leurs amis.

Originaire de Sint-Eloois-Winkel, en Flandre-Occidentale, le couple ne s'attendait pas à une telle découverte. En effet, une fois de retour chez eux après s'être dit "oui", Sofie et Kevin n’ont pu que constater l'ampleur des dégâts.

"Je suis quelqu'un qui aime faire des blagues lors des mariages. Je m'attendais donc à ce que nos amis nous rendent la pareille. J'avais moi-même garé notre voiture le plus près possible de notre garage en prévision de tout ça", raconte Kevin à nos confrères du Nieuwsblad.

Et pourtant. Les amis en question se sont révélés plus coriaces que prévu. Quand ils sont arrivés chez eux après leur mariage, Sofie et Kevin ont trouvé de nombreux fûts de bière devant chez eux et la façade de leur maison complètement maçonnée de casiers à bière. Leurs amis avaient déplacé la voiture avec un cric.

Une fois arrivé dans le jardin, le couple a trouvé des milliers de bouteilles et de capsules par terre. Une piscine avec dix poissons rouges dedans avait été confectionnée. Il y avait aussi 500 euros en pièces dans la piscine.

"Apparemment, ils avaient déjà commencé à économiser en 2019… La façade de notre maison était remplie de casiers de bières. On a une semaine de vacances, on va en avoir besoin pour tout déblayer", explique le couple, avec humour.