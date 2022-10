"2022 va s'achever dans une grande confusion au niveau de la sécurité": l'UVCW avertit le fédéral d'une "catastrophe financière" à venir

"Une catastrophe financière s'annonce pour les villes et communes, les zones de police et les zones de secours. La faillite se profile dans l'exercice public le plus élémentaire de la garantie de sécurité de laquelle tout citoyen doit pouvoir bénéficier, si rien n'est fait pour rééquilibrer radicalement les efforts fédéraux et locaux actuels", met en garde l'Union des villes et communes de Wallonie (UVCW) dans un courrier récemment envoyé à la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, et à l'ensemble du gouvernement fédéral. "A l'heure où les gouvernements du pays réalisent un très difficile exercice budgétaire, l'Union des Villes et Communes de Wallonie souhaite conscientiser la ministre de l'Intérieur, mais également tous les ministres concernés du gouvernement fédéral, aux surcoûts gigantesques auxquels les autorités locales doivent faire face, de manière exponentielle depuis cette année, en matière de missions régaliennes et de sécurité au sens large, police et incendie en tête", écrit ainsi l'Union.

"2022 va s'achever dans une grande confusion au niveau de la sécurité au niveau local, et si les autorités fédérales ne réagissent pas, 2023 sera catastrophique pour la grande majorité des communes et des zones du pays", ajoute l'UVCW.

"Nous formons beaucoup d'espoir dans une prise de conscience, de la part de l'exécutif, de la situation de plus en plus catastrophique pour les finances et les moyens opérationnels des zones de police, zones de secours et des villes et communes, notamment wallonnes, afin qu'un effort financier substantiel soit réalisé en vue de redresser d'urgence la situation", poursuit-elle.

Dans le collimateur des communes wallonnes, l'impact de "l'inflation des prix et l'indexation des salaires de nos effectifs de sécurité, et l'insuffisance voire l'absence d'indexation des dotations fédérales pour y faire face"; le financement du projet d'accord sectoriel police 2021 ou encore la tarification des missions d'encadrement policier des grands évènements lucratif, jamais mise en œuvre par le fédéral.

"Tellement de dossiers pourraient être menés à bien, avec une concertation efficace entre le gouvernement fédéral et les représentants des villes et communes", estime enfin l'UVCW en plaidant une nouvelle fois pour la création d'un organe de concertation contraignant.