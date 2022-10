Grève sur le rail dès ce mardi soir à 22h: "Stop à la dégradation des conditions de travail"

La grève nationale en front commun syndical qui touchera l'ensemble du rail à partir de ce mardi 22 h et jusque mercredi 22h devrait avoir un impact considérable : selon les prévisions de la SNCB, seuls 40 % des trains IC et 25% des trains S et L devraient circuler ce jour. Plus l'un ou l'autre trains P. La circulation des trains pourrait être totalement interrompue, faute de travailleurs, dans les provinces de Namur et de Luxembourg.

Une grève qui intervient à une date stratégique, à l’heure où le conclave budgétaire doit décider des moyens respectivement accordés au contrat de service public de la SNCB et au contrat de performance d’Infrabel pour les dix prochaines années.

L’occasion pour les syndicats de rappeler que pour répondre aux objectifs fixés par le fééaral (hausse de 10% de l’offre de train et de 30% des voyageurs d’ici 2040, entre autres), il faut “une trajectoire budgétaire” qui permette d’y arriver.

“Or, on manque de moyens pour arriver à ces objectifs, déplore Pierre Lejeune, président de la CGSP Cheminots. En réalité, on manque déjà de moyens pour réaliser les objectifs annuels. Sous le gouvernement précédent, on a diminué de près de 3 milliards d’euros les moyens alloués à la SNCB. Et depuis septembre 2021, le ratio embauches/emplois supprimés est en déficit de 600 postes. C’est tout le service qui s’en ressent.”

Avec un cercle vicieux : “3.500 trains sont supprimés chaque mois dont 15% rien que par manque de personnel, assure Pierre Lejeune. Un taux d’absentéisme qui a fait fois 5 en un an ! Rien que durant l’été, on a eu jusqu’à 30 % d’absentéisme chez les accompagnateurs de trains, avec comme conséquence une foule de trains supprimés. Tout cela nuit aux conditions de travail. La charge de travail rejaillit sur les autres travailleurs, qui s’épuisent et tombent malades à leur tour. Il faut mettre un terme à la dégradation des conditions de travail des cheminots.”

Pour les syndicats, la seule solution pour enrayer ce tourbillon sans fin réside dans un meilleur financement du rail. “Pour stabiliser la situation actuelle, offrir des perspectives pour amélioer le service. Et pour pouvoir répondre aux objectifs fixés pour 2040. Sans cela, on y arrivera pas.”

Selon les syndicats, des mesures “urgentes” sont “indispensables”, à la conclusion d’un contrat social au sujet, entre autres, des recrutements, des conditions de travail et du bien-être du personnel. "Et à ce jour le gouvernement n'a apporté aucune garantie budgétaire" de nature à les améliorer, assure le front commun syndical. "La seule réponse qui nous est parvenue se limite à une déclaration d'intention quant à l'entrée en vigueur au 1er janvier prochain des contrats (de gestion) de la SNCB et d'Infrabel", ajoutent les syndicats CGSP, SLFP et CSC-Transcom.

Lundi, le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, avaient affirmé "comprendre parfaitement" les inquiétudes générées par le manque de clarté budgétaire sur les contrats de gestion des sociétés publiques SNCB et Infrabel dans une lettre adressée au front commun syndical des cheminots. "Le gouvernement a assurément l'intention de définir les trajectoires budgétaires pluriannuelles du contrat de service public de la SNCB et du contrat de performance d'Infrabel lors du conclave imminent qui doit s'achever le 15 octobre", indiquent M. De Croo (Open Vld) et Gilkinet (Ecolo) dans ce courrier. "Cela sera également nécessaire pour conclure les négociations des contrats de gestion conformément à la législation européenne et permettre leur entrée en vigueur au 1er janvier 2023", ajoutent le Premier ministre et le vice-Premier ministre.

Ils soulignaient encore que "la volonté de faire du train l'épine dorsale de la mobilité ne fait aucun doute dans l'accord de gouvernement". "Et après l'approbation de la Vision Rail 2040, le gouvernement finalise actuellement les négociations avec Infrabel et la SNCB en vue de la signature de leur contrat de performance et de leur contrat de service public d'ici la fin de l'année", poursuivent-ils.