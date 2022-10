Accueil Actu Belgique "Il n’est disponible que dans 34 des 262 communes de la Région" : ce service gratuit et ô combien utile à côté duquel passent bien des Wallons Ces organes conseillent les citoyens sur le meilleur plan à suivre pour isoler leur domicile. Gauvain Dos Santos ©PHOTONEWS/Shutterstock

L'isolation des bâtiments est une priorité en matière énergétique et environnementale. Tous les gouvernements le répètent en chœur depuis des mois : la meilleure façon de faire baisser la facture, c'est de bien isoler son domicile. La question est d'autant plus cruciale pour la Wallonie, dont le parc de logements anciens et vétustes représente le principal poste...