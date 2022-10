Georges Gilkinet s'excuse pour la grève du rail : "Je suis désolé pour les navetteurs"

En ce jour de grève du front commun syndical des cheminots, le ministre de la Mobilité était présent sur le plateau de LN24 en compagnie de Martin Buxant. Des perturbations sont actuellement en cours, notamment dans les provinces du Luxembourg et de Namur.



"Je suis désolé pour eux (les navetteurs, ndlr)", s'est excusé Georges Gilkinet, avant de reconnaître que la grève a un véritable but. "Mon objectif est qu'il y ait plus de trains, plus tôt le matin et plus tard le soir", a encore précisé l'écologiste.





Le ministre espère que les navetteurs ont pu "prendre leurs dispositions" face à la grève en faisant par exemple du télétravail, ou du covoiturage.