"Il faudrait des décennies avant de pouvoir réinstaurer le service militaire en Belgique"

Ce mercredi, Maxime Binet avait autour de sa table Vincent Schmidt, rédacteur en chef adjoint de la Dernière Heure, Xavier Dupret, économiste à la Fondation Jacquemotte, Philippe Sion, délégué permanent du plus grand syndicat militaire belge ACMP-CGPM et Wally Struys, professeur émérite à l'Ecole Royale Militaire et économiste spécialisé dans la Défense.

Sur le plateau, ils ont débattu autour du service militaire. Le sujet est en effet revenu à la Une de l'actualité avec cette sortie de l'amiral Michel Hofman, le numéro un de l'armée, qui a déclaré qu'il était souhaitable de rendre le service militaire à nouveau obligatoire. Pour rappel, ce service militaire est suspendu depuis 1992.

Philippe Sion s'est montré très clair sur le plateau en assurant qu'il n'était pas possible de réinstaurer ce service militaire. "Il fallait s'y prendre beaucoup plus tôt. Les dépenses effectuées ont placé la Défense dans une situation assez précaire, avec des problèmes d'infrastructures, d'armements, de véhicules, de formations. Il y a beaucoup trop de problèmes en interne que l'on doit d'abord résoudre avant de penser à autre chose".

Wally Struys, à ses côtés, abondait dans le même sens: "Il faudrait des décennies avant de pouvoir réinstaurer le service militaire. Il faudrait quinze ans au moins pour se remettre à niveau. Car il ne faut pas oublier qu'entre 1983 et 2019, le budget de la Défense n'a fait que se réduire".

