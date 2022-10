Accueil Actu Belgique La méthode Nicole De Moor passe mal: l’opposition et la majorité dézinguent le timing de l’audit présenté par la secrétaire d’Etat La "nouvelle culture politique de la Vivaldi" irrite des députés N-VA, PS et Groen. Gauvain Dos Santos ©Photo News

Nicole De Moor (CD&V) veut créer un service de migration unique, en vue d’améliorer les procédures qui encadrent l’accueil et le renvoi des étrangers en et depuis la Belgique. La volonté de la secrétaire d’État à l’Asile et aux Migrations est de fusionner quatre différents services en un seul "SPF". Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, Fedasil,...