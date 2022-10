Vooruit laissera tomber la N-VA si elle s'allie avec le Vlaams Belang

Vooruit quittera toutes les coalitions avec la N-VA si les nationalistes flamands sont tentés de faire équipe avec le Vlaams Belang en 2024. C'est ce qu'a déclaré le président du Vooruit, Conner Rousseau, rapportent mercredi les journaux Mediahuis et Het Laatste Nieuws.



Lors d'un débat à Gand à l'occasion de la présentation d'un livre (''Wanhoop in de Wetstraat'', du journaliste de la VRT Ivan De Vadder), le président de Vooruit Conner Rousseau a répété qu'il maintiendrait le cordon sanitaire sans faille, écrit De Standaard. Il rejette fondamentalement toute collaboration avec le Vlaams Belang. Conner Rousseau a ajouté que Vooruit ferait sauter toutes les coalitions avec la N-VA, au cas où ce parti serait tenté par la droite radicale n'importe où en Flandre. La remarque est venue spontanément, selon le porte-parole du parti.

Cette déclaration est un avertissement clair. Il est clair depuis un certain temps qu'il existe des rapprochements entre la N-VA et Vooruit. Le président de la N-VA, Bart De Wever, s'entend bien avec Conner Rousseau et ce dernier a tenté plus d'une fois - en vain - de réunir la N-VA et le PS dans un gouvernement fédéral. Maintenant que Vooruit progresse dans les sondages, un gouvernement flamand composé de nationalistes et de socialistes flamands semble de plus en plus évident.

Mais alors la N-VA doit rester "propre dans d'autres domaines" et donc s'abstenir de toute coalition avec le Vlaams Belang, a déclaré M. Rousseau.