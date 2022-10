Afin de montrer l'exemple, Alexander De Croo pousse pour que les ministres réduisent leurs salaires face à la hausse des prix des énergies

Les membres du gouvernement fédéral sont rémunérés à hauteur de 250.489 euros brut par an. Dans un contexte où les prix des énergies atteignent des sommets et pèsent fortement sur le portefeuille des ménages belges, le Premier ministre souhaite mettre en place une contribution de crise de la part de ceux-ci.

Dans les faits, les ministres réduiraient leurs salaires de 8% ce qui devraient permettre de récupérer aux alentours de 20.000 euros par ministre soit 450.000 euros au total en 2023. Il est également question de prolonger les efforts des institutions bénéficiant d’une dotation et des partis politiques et relancer l'économie de 1,11% pour 2023 et 2024. Cette opération devrait rapporter 370.000 euros.

Par ailleurs, Het Belang van Limburg ajoute de son côté que la vice-Première ministre Petra de Sutter pousse pour que le supplément de salaire et les avantages du crédit-temps soient également réduits.

Nos confrères du Soir affirment également qu'Alexander De Croo vise "un statut aussi uniforme que possible pour les différentes assemblées du pays". Cette réduction de salaire pourrait ainsi ne pas concerner uniquement le niveau fédéral. La présidente de la Chambre pourrait mettre en œuvre une concertation globale à cet égard.

Les budgets alloués aux dotations des partis pourraient de ce fait être gelés au niveau de septembre 2022. L'enveloppe attendue atteindrait ainsi 1.998.000€.