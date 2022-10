Le Ministre-président flamand Jan Jambon était l'invité de "De Tafel van Vier" ce mercredi. Durant l'émission, le membre de la N-VA s'est entre autre exprimé sur le marathon de la vitesse qui s'est déroulé le jour même. Il a admis qu'il lui arrivait, rarement, de demander à son chauffeur d'appuyer sur le champignon: "De temps en temps on peut se dire: 'on prend le risque'", a-t-il déclaré, suscitant la polémique.

Jan Jambon avoue demander parfois à son chauffeur de rouler trop vite : "De temps en temps, on peut se dire de prendre le risque"

Jan Jambon a avoué qu'il lui arrivait parfois de donner la consigne à son chauffeur personnel de "prendre le risque" de rouler plus vite, quitte à payer lui-même l'amende en cas d'excès de vitesse.

De nombreux politiciens ont vivement réagi à cette déclaration. C'est le cas notamment de Stijn Bex, parlementaire Groen qui s'est exprimé sur Twitter: "Le nombre de victimes sur la route ne baisse pas. La vitesse est la cause de décès numéro 1 sur les routes", a-t-il recadré.

Pour Joris Vandenbroucke, député Vooruit, c'est tout simplement une "honte": "À quel point pouvez-vous être irresponsable ? C'est une gifle à la famille et aux amis des plus de 500 tués et 40 000 blessés chaque année sur nos routes", a-t-il écrit sur Twitter.

Même son de cloche chez Marie Thibaut de Maisières, porte-parole de la ministre de la Mobilité Elke van den Brandt:

Face aux critiques, Jan Jambon a décidé de réagir via son cabinet: "La sécurité routière prime toujours, même s’il est en retard à un rendez-vous […] Le Ministre-président a répondu honnêtement en disant qu’il demandait parfois à son chauffeur d’appuyer sur le champignon. Ça arrive rarement, mais on ne peut pas dire que ça n’arrive pas. Le risque existe alors de rouler trop vite et de recevoir une amende, mais ce n’est absolument pas un appel à rouler trop vite."